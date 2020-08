Galerii: Viru Folgi kolmas päev – Alexander Rybak tuli, nägi ja võitis

Valgevene-vene päritolu Norra laulja, viiuldaja, pianist ja helilooja Alexander Rybaki saabumine kaptenikülla tekitas küsimusi: staaril oli ees kaitsemask. Naerusuine mees nentis, et see oli norra nali.

Rybak külastas Eestit esimest korda 2010. aastal. Käsmust oli ta vaimustuses. Alexander Rybak on kuulsaim artist, kes on Viru Folgil esinenud. Laulja ütles, et sel aastal on see tema esimene esinemine.