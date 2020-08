Peaminister tänas Tapal teenivaid liitlaste väeüksusi

Ratas tunnustas võitlejaid nende panuse eest Eesti julgeoleku kindlustamisse ja professionaalsuse eest COVID-19 kriisi ajal aasta esimeses pooles. "Eesti jaoks on liitlaste kohalolek Balti regioonis äärmiselt oluline. See aasta on olnud erakordne ka siin viibivatele liitlastele. Rõõmustav, et pandeemial ei lastud valmisolekut ja väljaõppeplaane oluliselt mõjutada," kinnitas Ratas. Peaminister lisas, et Eesti panustab kindlasti ka omalt poolt harjutustingimuste täiendamiseks Tapa sõjaväelinnakus.