Eichfuss võtab korvpallis hoo maha, Saaget näeb karikasarjas uues dressis

Rakvere korvpallimeeskonna vormis viisteist aastat tagasi Eesti meistriliigas esmakordselt platsile tulnud Eichfuss otsustas pikale ja huvitavale karjäärile joone alla tõmmata.

Vinni-Pajusti gümnaasiumi vilistlase sõnul mõjutas tema otsust erinevate asjaolude kokkulangevus. "See on pigem kõige koosmõju - kaks aastat Valgas ja nüüd ka koroona. Paus venis pikaks. Sain selle aja jooksul rahulikult järele mõelda ja tegin otsuse, et aitab küll," kõneles Timo Eichfuss.

Sunnitud pausi ajal Soomes tööd leidnud ja praegugi seal viibiv 31-aastane endine Eesti koondise liige lausus, et hetkel tal tuleviku osas veel täielikku selgust pole, kuid mõtteid on ja ta vaatab tasapisi ringi. "Eks see ole näha, mis saab," ütles Eichfuss. "Pikemas perspektiivis näen ennast kindlasti spordi keskel. Soome väga kauaks ei plaani jääda."

Timo Eichfussi sõnul on tema vastu kodumaal huvi üles näidanud ka harrastajate meeskonnad ning sel tasemel on plaan ilmselt mängimist jätkata. "Täiesti kossu ära ei lõpeta. Nüüd saangi mängida rõõmuga," lisas ta.

Eelmist hooaega alustas Eichfuss kaksiklinna Valga/Valka mänguvormis, kust siirdus meeskonna rahaprobleemide süvenedes selle aasta veebruaris Tartu ülikooli ridadesse.

Ta märkis, et koroonaviiruse mõjud lõid kõikjal maapinna värisema ja erandiks polnud siin samuti Eesti meistriliiga meeskondadest. "Kellegil pole seis siin väga roosiline," tähendas Timo Eichfuss.

Rakvere Tarvaga mitu hooaega madistanud Kristo Saagel (palliga) hetkel kodukandi meeskonnaga ühtegi kokkulepet pole. FOTO: Ain Liiva

Kristo Saage otsustas samal ajal, et lööb algatuseks Eesti korvpalli karikavõistlusteks kampa Rae Kossu meeskonnaga. Mida toob tulevik, on 35-aastase tagamehe ütlusel endiselt lahtine.