Uue vabaõhukeskuse teed ja tualetid tekitavad tuska

Veelgi suuremas hädas olid väikelaste emad oma lapsevankritega, mille rattad vajusid sügavale killustikku, ja ratastoolis kohale veerenud Priit rääkis, et saab sõita ainult teatud kohtades, kus killustikku ei ole. Priidul oli veel teine mure. Vähe sellest, et tualettidest lahutas teda killustikuriba, valikus invatualetti ei olnudki. Avaüritusele järgnevad päevad näitasid, et lahtist materjali pudenes kiviplaatidele ja tuiskas ka haljasalale. Muidu rahva poolt hästi vastu võetud vabaõhukeskuse vead hakkasid avaüritusel ilmsiks tulema ning järgnevad päevad ja kontserdid on probleeme kinnitanud.

Abilinnapea Rainer Miltop rääkis, et projekteerija oli sellise materjali, peene fraktsiooniga killustiku, ette näinud. AS YIT kui ehitaja tegi küll tööde käigus ettepaneku muudatuseks, aga kuna projekteerija oli jäänud endale kindlaks, jätkati esialgse plaani kohaselt. Lõpuks tehti üks katse väikesel alal, lava ja esinejate hoone vahel. Sinna pandi teistsuguse koostisega segu, mis sobib väga hästi. “Tuleb otsust muuta ja teha kõik üle, samamoodi,” ütles abilinnapea ja rääkis, et proovilõigul lisati 0-fraktsiooniga materjali killustiku hulka. “Rahvakeeli öeldes läks sellesama materjali tuhk segusse sideaineks, sest pisikene kild ei anna ise sidusust,” selgitas Miltop ja lisas, et suurel alal peljati seda kohe kasutada, kuna oli oht, et see võib vihmase ilmaga pori tekitada. Tegelikult kinnitas tuhk kogu pinnase ühtlaselt ära. “Eks me siis teeme seda nüüd tagantjärele,” lubas Rainer Miltop. Kas killustikuga kaetud alad lähevad täielikult ümbertegemisele või saab 0-fraktsiooni tagantjärele lisada, seda arutatakse ehitajatega.