Eesti ei muuda maskikandmist kohustuslikuks

Terviseamet ja valitsus on seisukohal, et Eestis ei peaks maskid olema kohustuslikud, vaid jääma üksnes soovituslikuks haigetele olukorras, kus kodust lahkumine või lähikontakt kellegagi on vältimatu. Seda ka siis, kui viirus rohkem levima hakkab, kinnitas terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp.