Vaade: trollide vaikne möire

Kui ei teaks viirusest tingitud väga erilisest kevadest, kui ei teaks meelelahutusettevõtjate päeva pealt nullitud ettevõtmistest, kui ei teaks meelelahutajate kustumatust lootusest – ehk saab siiski kontserdi korraldada – ja kui ei teaks piirangutest, millega tuleb ürituste korraldajatel jätkuvalt rinda pista, siis ütleks, et tegemist oli täitsa tavapärase Viru Folgiga. Täpselt samasuguse ja sama meeleolukaga, nagu on olnud eelnevad kaksteist. Täpselt sellisega, mida pikisilmi oodatakse.

Ometigi oli viirus pannud oma pitseri folgile ja trollide möire ei olnud nii võimas ja jõuline, nagu see peakorraldaja Peep Veedlal Norra aastat planeerima asudes ilmselt mõeldud oli. Rohkem oli kohalikke esinejaid ja pisemaid kollektiive, mis sobisid hästi väiksematele lavadele. Ka kaubatänaval pakutu jäi tagasihoidlikumaks ja igal aastal täpselt samas tänavaotsas ennast sisse seadnud kauplejat ei pruukinud külastaja eest leida.

Tänavuaastast folki võiks nimetada ka järjepidevuse hoidmise folgiks. Ja selle eest tuleb peakorraldajale tunnustust avaldada. Tuua publikuni kolm päeva kestev pidu, mille suhtes on eelmiste, väga edukate aastatega omad ootused tekkinud, on omaette katsumus.

Järgmine aasta on Viru Folgil slaavi aasta, mis kindlasti tuleb slaavipärase temperamendiga, et omakorda sillutada teed ülejärgmise aasta juubelifolgile. Järjepidevust selleks on!