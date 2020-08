Kergliikurid on tulnud liikluspilti, et sinna jääda

Kes vähegi on sel suvel mööda Eestimaad ringi sõitnud, see teab, et elektritõukerattad on vallutanud linnade, aga ka väiksemate kohtade tänavad. Neid – nagu ka muid eriilmelisi elektrilisi ja inimjõul töötavaid liiklusvahendeid – kohtab üha sagedamini külateedelgi. Kui veel mõni aasta tagasi võis arvata, et kergliikurid on ajutine nähtus, pigem moehaigus, siis praegu saab kindlalt väita, et need on tulnud selleks, et jääda.