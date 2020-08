Ütle koroonaseiklusele ei

Paraku peame inimestena endale otsa vaatama. Mõistan, et pärast kevadisi piiranguid olid suvine vabadus ja hingetõmbepaus hädavajalikud, et kohtuda taas lähedastega ning nautida kõike seda, mida pakub Eestimaa suvi. Kuid nelja seina vahelt pääsedes ununesid justkui kõik soovitused ja reeglid. 2 + 2 polnud enam kellelegi vajalik ja peagi hingasime kassajärjekorras juba kõik teineteisele kuklasse. Kevadel rahvusspordiks saanud kätepesu jäi unarusse ning kaitsemaski kandmisest loobuti, sest see ei sobinud suvise outfit’iga lihtsalt kokku. Kuid tegelikult on need elementaarsed asjad, mida järgides anname oma panuse meie riigi ja siin elavate inimeste heaks.