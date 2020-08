Kinod ootavad kannatamatult publikut

Rakvere Teatrikino on küll lahti olnud, aga kuna kassahitte pole näidata, on huvi kesine. FOTO: Meelis Meilbaum

Juunist taas avatud olnud Rakvere Teatrikinos inimesed küll käivad, kuid Rakvere teatri juhi Velvo Väli sõnutsi on vaatajanumbrid väiksemad, kui need võiksid olla. Põhjuseid selleks on mitu.