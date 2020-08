13. Viru Folk Põhjamaine. Karge. Rahulik. Nagu Norra

Päev peale Viru Folki tunnistas korraldaja Peep Veedla, et ta pole saanud hingegi tõmmata. Siiski kokku ta folgipeo võttis. “Nagu ma uudistesaatest kuulsin, Lauri Saatpalu suust, et see polnud üksnes kõige parem Viru Folk, vaid kõige parem festival üldse. Olen nõus,” rääkis Veedla.

Majandusliku poole kohta ütles Veedla, et suurt sära ei saa olla. Ta avaldas lootust, et ehk õnnestus tulla siiski nulli. Mõnusa olemisega mees nentis kui vana rahu ise, et tähtsaim on see, et kõik olid õnnelikud ja suve kõige ilusamad ilmad olid antud folgile. “Folk oli hea, seda räägiti,” nentis Veedla.