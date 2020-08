Kaks läänevirulast püüavad parima metsamajandaja tiitlit

Hindamiskomisjoni liige Aira Toss Hiiumaa Metsaseltsist rõõmustas tänavuse suure kandidaatide hulga üle. "Metsandus on meedias juba aastaid "kuumaks teemaks". Tore on näha, et sellel on ka positiivne mõju – järjest rohkem tublisid metsaomanikke on valmis oma lugu, oma kogemusi ja rõõme ühiskonnaga jagama," rääkis ta. Kõiki tänavusi kandidaate iseloomustas Toss sõnaga "töökus".