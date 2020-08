Rakvere vallas tuleb taas haridus- ja noorsootöö konverents

Kavas on teha tagasivaade eriolukorrale ja distantsõppele eri vaatenurkadest ning noorsootöö ümberkorraldusele kriisi ajal. Eesmärgiks on kasutada mõnd kriisiaegset tegevust ka tavaolukorras, saada teadlikumaks ja targemaks ning rakendada saadud teadmisi, et tagada tulevikus niisugusteks puhkudeks parem valmisolek. Konverentsile on oodatud oma valla haridus- ja noorsootöötajad, raamatukogutöötajad, ametnikud, samuti teiste kohalike omavalitsuste juhid ja valdkonna spetsialistid, terviseedendajad, lastevanemad. "Teeme eriolukorrast võimalikult paljudest vaatenurkadest kokkuvõtteid," rääkis valla haridus- ja noorsootöönõunik Monica Jaanimets ja lisas, et Tartumaalt tuleb Nõo põhikool kogemusi vahetama. Teises plokis on teemad meditsiinikesksemad ja justiitsministeeriumist tullakse tutvustama eriolukorra kohta käivat statistikat.