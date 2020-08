Linn arutab koroonakava

Järgmisel reedel kohtuvad linnajuhid allasutuste juhtidega. "Minu sõnum neile on see, et kindlasti tuleb lapsi ja lastevanemaid koolitada," sõnas linnapea. Üks mõte, mille ta kavatseb välja pakkuda, on see, et lasteasutuste töötajatel võiks olla visiirikandmise kohustus. Linnapea pani kõigile südamele, et vaeva peab nägema igaüks: hoidma sotsiaalset distantsi ja hoolitsema isikliku hügieeni eest.