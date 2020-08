Suurürituste nappus on vähendanud tublisti alaealiste alkoholi tarvitamist. Foto on illustratiivne. FOTO: Laila Kaasik

Koroona tõttu on ära jäänud mitu suurüritust. Sel aastal olid tagasihoidlikud ka koolilõpupeod. See on positiivselt mõjutanud alaealiste alkoholi tarvitamist.