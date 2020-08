Porkunis kohtusid hiiglased

Eesti raskeveohobuste arvukus on kahtlemata väike, osa eksper­tide hinnangul on fertiilseid loomi alla 200 – vähem kui valgeid ninasarvikuid. Sellegipoolest on hobusepidajad positiivselt meelestatud ja kogunevad igal aastal Eestis eri paikadesse, et enda lemmikuid tutvustada.