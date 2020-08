Tapa Linna Orkester tõi rahva välja

“Me teadsime, et Tapal on hea publik, kuid natuke siiski kahtlesime, kas suudame selle suure platsi rahvaga ära täita,” kõneles Tapa Linna Orkestri dirigent Priit Rusalepp, kes märkis, et kuigi orkestril on kahekümne tegutsemisaasta jooksul olnud palju esinemisi, pole kodupublikule eraldi suvekontserti seni antudki.