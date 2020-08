Kadrina kirikuõpetaja Meelis-Lauri Erikson muheleb. Küllap on taevaisa tahtmine, et sel päeval saaksid üles võetud nii meeleolukad välisvaated kui ka süvenetud kahte tähelepanuväärsesse esemesse, mis hingekarjasel on palutud välja valida kogu Eestile tutvustamiseks.