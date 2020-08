Rakvere gümnaasiumi eesotsas alustas tööd uus koolijuht

Aivar Part on rääkinud, et kavatseb pensionäripõlve nautida: kõpitseda maakodu, käia metsas ja ujumas.

Eile öeldi juba tere tulemast haridustempli verivärskele juhile Riina Veidenbaumile. Ta rääkis, et on tööga pihta hakanud ja tal on olnud kohtumisi kooli personaliga. “Minu eesmärk on, et iga õppija saab maksimaalselt õppida. Huviharidus ja ringid toetavad lapse suureks kasvamist,” lausus Riina Veidenbaum.