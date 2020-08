Ööpäevaga lisandus kaheksa koroonaviiruse positiivset testitulemust

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus kolm positiivset testi tulemust Harjumaale (kõik neist Tallinna), kaks Tartumaale (üks Tartu linna) , üks Jõgevamaale, üks Põlvamaale ja ühe positiivse tulemuse saanud inimese puhul maakonna tunnus rahvastikuregistris puudus. Lisandunud juhtumite puhul uuritakse kaht nakatumist töökohal, ühel juhul meelelahutusasutuse külastust ja kahel juhul on haigus sisse toodud Prantsusmaalt. Ülejäänud juhtudel on nakatumise allikas veel selgitamisel.

12. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi üheksa inimest, juhitaval hingamisel on üks patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud.

Tänase seisuga on tervenenud 1975 inimest. Neist 1500 inimese (75,9%) haigusjuhtum on lõpetatud, 475 inimese puhul (24,1%) on positiivse testi andmisest möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.