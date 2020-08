Viru-Nigula vallas puuritakse maapõue kolm auku

Puurimistööde tellija on Eesti geoloogiateenistus ja tegija OÜ Inseneribüroo Steiger. Puurimistööde alad on valitud selliselt, et need jääksid majapidamistest võimalikult kaugele.

Eesti geoloogiateenistuse asedirektor Jaak Jürgenson on varem Virumaa Teatajale rääkinud, et lisaks mainitud puuraukudele on taotlemisel üldgeoloogilise uurimistöö luba kuni 14 puuraugu rajamiseks. "Need on valdavalt Toolse maardlas Rakvere valla maadel, aga ka Aseri maardlas," selgitas Jürgenson. "Meie eesmärgiks on varasema uurimisandmestiku kontroll duplikaatpuuraukude puurimisega vanade puuraukude läheduses," lausus geoloogiateenistuse asedirektor. "Nii saame teada, kuivõrd on võimalik nõukogudeaegseid andmeid usaldada," lisas ta.