Koroonaäpp saab valmis järgmisel nädalal

Tanel Kiik ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et niinimetatud koroonaäpp on jõudnud testimise lõppjärku ning 20. augustiks peaks olema võimalik seda alla laadida.

Minister selgitas, et tegemist on hoiatusrakendusega. Juhul kui inimene on puutunud kokku teise, positiivse koroonaproovi andnud inimesega, annab rakendus sellest teada. Kiik nentis, et inimene ise ei pruugi mäletada, kellega ta kokku puutus ja kus viibis, kuid "mobiiltelefon mäletab".