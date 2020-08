Kadrina laululava sai korralikud trepid

Kadrina kultuurikoja direktor Ahto-Lembit Lehtmets rääkis, et vanad, puidust ehitatud trepid, olid juba väga lagunenud, nii et võinuks täiesti eluohtlikuks osutuda. Ehitati laululava eelarvest ja kohalike ehitajate kaasabil. "Kõige olulisem ongi, et asjad korda saavad," ütles Lehtmets ja lisas, et on üritanud aina rohkem ettevõtmisi laululaval korraldada. "Eelarve ei luba teha meeletult suuri asju ja Rakverega me ei konkureeri, aga samm-sammult teeme ja laululava on oluline koht Kadrina rahva jaoks," kõneles kultuurikoja direktor.