Juhkami tegi Saksamaal alustuseks koroonatesti, Viiber koristas Tšehhis tube

Haige õlaga tegelenud ja vahepeal ihuliikmele veidi puhkust andnud nurgaründaja Juhkami lausus, et tema jaoks oli kõige olulisem, et saaks taas normaalselt mängima hakata. "Õlaprobleem on mul üsna kaua olnud ja selles suhtes vaatan nüüd mängudele tagasi positiivselt," kõneles ta. "Kui esimestel nädalatel ei saanudki parema käega väga hästi lüüa, siis iga nädalaga läks seis paremaks ja lõpus viimastes mängudes õlg pigem takistuseks ei saanud. Eks ta ikka annab natukene tunda ja peab sellega paar kuud veel vaeva nägema, märgid on üsna head."

Koroonatesti tegemist 23-aastaselt pallurilt ei nõutud. "Ei ole sellest kordagi juttugi olnud," lausus ta. "Kõndisin eile ühest hokisaalist mööda ja seal oli publik ka sees. Ei teagi, kas neil on mingid pealtvaatajate limiidid peal või võivad täismajad olla, aga kuulda oli, et ikka rahvast jagus."

Tšehhi jõudes suuri üllatusi Robert Viiberi sõnul ees ei oodanud, kui mitte arvestada seda, et üle kahemeetrimehele anti pihku ruumika, kolmetoalise korteri võtmed. "Elu-olu on täitsa okei - korralik suur korter. Hea küll, köök on selline väike ja vanamoeline, aga muu on täitsa tip top. Natukene pidi seal koristama, kuid polnud hullu. See on igal pool nii."