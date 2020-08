Kiri: oh avatus, sa kallis tiivuline sõna!

Teise maailmasõja ajal lasi rahvussotsialistlik Saksamaa lendu propagandistliku mõiste “uus Euroopa”. Kui uskuda ühe Eesti omavalitsuse juhtiva tegelase mälestusi, siis osutus see küll vaba ruumiga täidetud tiivuliseks tünniks. Kes ka ei võtnud seda sõnapaari suhu, näis asjast teadvat vaata et kõike peale ühe – et mida see “uus Euroopa” endast õigupoolest peaks kujutama, mis selle sisu on.