Rakveres on levimas võõrliik hispaania teetigu

Lusitaania ehk hispaania teetigu on võõrliik, keda Eestis nähti esimest korda 2008. aastal, ja nüüdseks leiab neid mitmest piirkonnast. Rakvere linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Riin Sikka sõnul on ka Rakveres tuvastatud lusitaania teetigusid.

"Hetkel on neid suures koguses leitud Luha ja Herne tänavate piirkonnas, kuid keskkonnaameti teokaardil on Rakveres märgitud leiukohtadeks ka teisi asukohti," rääkis Sikka.

Keskkonnaspetsialisti sõnul jõudis linnavalitsuseni info Luha ja Herne tänaval olevast levialast tänu tähelepanelikele elanikele, kes juba tegutsevad selle nimel, et võõrliik oma aiast eemal hoida, korjates ja hävitades neid iga päev kümnete kaupa, vihmastel päevadel isegi kuni 300 isendit.

Kuna tegemist on väga kiiresti paljuneva võõrliigiga, kes toitub paljudest nii aias kui ka mujal kasvavatest taimedest-viljadest, on vajalik leitud isendid hävitada. Lihtsaim moodus lusitaania teeteo hävitamiseks on korjata täiskasvanud nälkjad kokku ja valada üle keeva veega. Hukatud isendid võib matta labidasügavusele mulla alla, kus kindlasti ei ole munade arenguks sobilikud tingimused ja kust nälkjad välja roomata ei jaksa.