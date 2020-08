Politsei jahib endiselt vana müüri lõhkujat

Rakvere linnapea Triin Varek ütles, et omavalitsus sai varinguga seoses kahju suurusjärgus 300 eurot. Kahjusumma sees on kivide äravedu, koristustööd ja lõhutud taimekastid. Küsimusele, kuidas linnavõimud hindavad politsei ligemale kuu väldanud seni tulemuseta uurimist, vastas meer, et uurimisel võivad olla erinevad nüansid. "Tundub lihtne asi olevat, aga võtab kaua aega," sõnas Varek. "Usun, et politsei teeb oma tööd," lisas ta.