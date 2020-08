Vaatame vahelduseks kuulsaid kombinatsioone. Teise maailmameistri, 27 aastat maletroonil püsinud Emanuel Laskeri tundmatu simultaanivastasega mängitud partii lõpus on kõike: efektseid lööke ja kahinguid, etturi üllatavat moondumist ja lihtsalt malemängu ilu.

Diagramm. FOTO: Eino Vaher

Lahendus: peale 1. Vc2–c8+ Vh8:c8, 2. Lb6–a7+!! Kb8:a7, 3. b7:c8R+! (kahvel!) Ka7–b7, 4. Rc8:e7 on laualt kadunud kõik lipud ja vankrid, valgel on aga enamratsu. Nüüd kiirustab see ratsu kuningatiivale, nopib ära kõik musta etturid ja viib kuninga toel omad lippu.