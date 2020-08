Valgevenes peeti kinni Eesti kodanik

Meeleavaldajad põgenemas Minskis märulipolitseinike aheliku eest. Valimisjaoskondade sulgemise järel lahvatanud kokkupõrgetes korrakaitsjatega hukkus Valgevene pealinnas üks protestija ja kümned said vigastada. FOTO: Sergei Grits/AP

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul pöördusid välisministeeriumi poole Valgevenes viibiva Eesti kodaniku lähedased, kelle väitel on Valgevene võimud nende sugulase kinni pidanud. “Saatkond on esitanud noodi Valgevene ametivõimudele ja me tegeleme nende asjaolude väljaselgitamisega,” ütles minister eile.