Lusitaania teetigu valmistab Rakveres üha enam peavalu

Lusitaania ehk hispaania teetigu on võõrliik, keda Eestis nähti esimest korda 2008. aastal. Praeguseks on lusitaania teetigu üsna levinud. Lääne-Virumaal on seni neid nälkjaid kaardistatud kõige enam Rakveres ja selle ümbruses, aga leiukohti on ka Simuna ja Tapa kandis ning mujalgi.