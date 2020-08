Rakvere kesklinnas asuva Tsentrumi keskuse lammutamine algab kõige varem aasta pärast

“Mina oleksin valmis ka järgmisel kevadel lammutamisega peale hakkama, aga krunt vajab uut detailplanee­ringut ja juba seadusest tulenevalt – ette on nähtud ju avalikustamised ja arutelud – ei saa toimingutega kiiremini lõpule kui parimal juhul aastaga,” rääkis ta. “Meil on enda visioon uuest hoonest ja selle funktsioonidest olemas. Praegu ootan linnaarhitekti puhkuselt naasmist, tema juurde on aeg kinni pandud tema esimeseks puhkusejärgseks tööpäevaks.”

Hoone üürnikke on Grossi sõnul eesootavast informeeritud, kuid mingeid tärmineid ei saavat ka neile ette anda. “Valdavalt on neil tähtajatud rendilepingud, mille võib lõpetada kolmekuise etteteatamistähtajaga,” lausus ta. “Rentnikke on praegu majas vähe ja lühiajaliselt võtaks ma mõne veel juurdegi, kui soovi on. Hoonet tuleb ju nagunii hallata, korras hoida ja talvel kütta. Praegu on see nullkasumiga tegevus meie ettevõttele.”