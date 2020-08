Viitna kandis seigelnud aafrika hallpapagoi jõudis õnnelikult koju tagasi

Kalju ja Erich märkasid papagoid esmaspäeval Viitna reoveepuhasti lähistel, kus nad tööl olid. “Äkki vaatan, et lepa otsa lendas kummaline lind,” meenutas Kalju. “Sain aru, et papagoi. Kutsusin “aara-aara” – ma tegelikult ei tea, mis liiki ta oli – ja lind lendas mulle käe peale ning istus hiljem õlale. Täiesti taltsas ja tahtis veel telefoni ära süüa, millega me teda filmisime.”