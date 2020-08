Uhtna ja Võsu koolipere tervitavad uut direktorit

Rakvere valla haridus- ja noorsootööspetsialist Monica Jaanimägi rääkis, et Uhtna kooli direktoriks kandideeris viis inimest, kellest kolm kutsuti vestlusele. Egle Neuhaus osutuks valituks, kuna ta on ennast varem juba tõestanud. “Ta asendas aasta aega Veltsi lasteaed-algkoolis lapsehoolduspuhkusel olevat direktorit,” selgitas vallaametnik ja lisas, et Egle Neuhaus on hästi uuendusmeelne ja tal on palju ideid, kuidas viia edasi kooli, mille ümber on tegus kogukond ja mis on hinnatud põhikoolide hulgas. Uhtna kooli kauaaegne õpetaja Sirje Rebane avaldas arvamust, et noort inimest on juhiks väga vaja, ja kuna uuel direktoril on varasem kogemus väikese piirkonna kooliga ja ta oskab kogukonnaga arvestada, tõotab koostöö kujuneda meeldivaks.