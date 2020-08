Karepal Sagritsa muuseumis näeb eriliste kivide kollektsiooni

Aluseks on Alice Sagritsa mälestused, fotod ja üleskirjutused, mis muuseumikogus kättesaadavad on. Mitu eakamat kohalikku mäletavad, milline see aed oli Alice Sagritsa ajal ja pärast seda. Juba on endast teada andnud inimesed, kelle aias kasvav taim on kunagi võrsena Sagritsa kollektsioonist saadud ning kes on valmis seda nüüd taastamiseks tagasi jagama.

Huumuskihi alt on praeguseks välja puhastatud Alice Sagritsa kiviktaimla erilise kujuga kivid. Muuseumitöötaja rääkis, et kivid on nagu skulptuurikesed ja enne taastamist ei olnud teada, kui palju neist veel alles on. Istutusalad on valmis, kuid ootavad järgmist aastat ning seni saab imetleda erilist vaatepilti, sest kui taimed vahele istutatakse ja need lopsakaks sirguvad, jääb kivide ilu nende varju. Lisaks saab augusti lõpuni vaadata Teet Suure näitus "Mere äärde". Muuseum ise on avatud 12. septembrini, aga aias on võimalik igal ajal jalutada.