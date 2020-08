Mõedakul avati elektriliste mudelmaasturite rada

Rajaesitluseks tulid crawlerihuvilisi kohale nii maakonnast kui pealinnast. Ühe korraldaja, Mart Pitsneri sõnul võib pidada raja avamist teenäitajaks uuele atraktiivsele koguperetegelusele ja võrreles suurte maastikumasinatega on elektrilised minimaasturid, loodussõbralikud. Rajameister Kaido Varik oli maastikuraja valmistamisel tõsist vaeva näinud ja meisterdanud erinevad takistused, sillad ja kaaluredelid. Kogu trassi läbimiseks kulus pea poolteist tundi.

Sõiduinstruktor Rene Metsla rääkis, et puldimasina juhtimine nõuab samasugust täpsust, tunnetust ja erioskusi nagu päriselt autoga sõitmine. Üritusel said pealtvaatajad samuti RC tehnikat proovida ning tulevikus on masinaid võimalik Mõedaku rajal sõitmiseks laenutada.