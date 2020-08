Nädala kaja: mahasalatud Valgevene

Keset hapukurgihooaega andsid Valgevene valimised ja sellele järgnenud rahutused kogu maailma meediale piisavalt kõneainet. Väga raske on siit rahulikult Virumaalt hinnata, kus on seal absoluutse tõe keskpunkt – selliste sündmuste puhul tuleb ettevaatusega suhtuda nii ühe kui ka teise poole väljaütlemistesse.

Kes on käinud ja oma silmaga kaenud, räägib, et pealtnäha on Valgevene igati korralik ja tänapäevane riik. Kuidas elab lihtne valgevenelane ja mida ta oma “batjast” ehk kuuendat korda presidendiks kandideerinud ja saanud(?) Lukašenkast arvab, on hoopis teine teema. Aga igal juhul pole valgevenelased põhjakorealased, sest piirid on lahti, nad käivad Euroopas ja kasutavad sama internetti, mida meiegi. Ja igal juhul elab keskmine valgevenelane majanduslikus mõttes paremini kui tema paljuräägitud naaber ukrainlane.