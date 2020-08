Annetajad panustavad Arvo Pärdi nimelise muusikamaja ehitusse

“Oli kopsakamaid, mõne tuhande euro suuruseid, aga ka viiesajaeuroseid annetusi ettevõtetelt ning kümne-viieteistkümne euro kaupa üksikisikutelt,” rääkis linnapea. “Et projektiga on tegeletud tõepoolest väga pikalt, on kogukonna tugi selle juures väga oluline. Inimesed on astunud isegi tänaval ligi ja küsinud, kuidas saaks väikese omapoolse panuse anda. See on siiralt armas ja tore ning tuletab meelde, kuidas omal ajal Rakvere teatrit ehitati.”