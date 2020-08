Väikemuuseumide rahvas käis Rakke kanti avastamas

Viru Instituudi projektijuht Marge Lepik ütles, et kuigi paljud osalejad teadsid selle kandiga seotud tuntud isikuid, saadi kauaaegse Rakke Haridusseltsi liikme Aime Kinnepi juhatusel kohapeal tublisti uut teavet. “Lisaks kirjamees Friedrich Robert Faehlmannile, helilooja Ferdinand Mühlhausenile, kirjanikele Oskar Lutsule ja Hugo Raudlepale, teadlastele Heinrich Riikojale ja Karl Ernst von Baerile saime kuulda teistestki Rakkega seotud Eesti tuntud inimestest. Ka oma aja Baltimaade suurima lubjatehase rajaja Karl Kadaka mälestust hoitakse ja püütakse säilitada mitut lubjatööstuse ajalooga seotud ehitist,” rääkis ta. “Tore oli kogeda, kuidas ühe väikese kandi haridusselts on uurinud kaua ja põhjalikult oma kultuurilugu ning jäädvustanud selle nii raamatutes kui ka turismivoldikuis, samuti looduses.”

Lepik märkis, et Väike-Maarja muuseum on Facebooki rubriigis “Ajaloorännak kodukandis” avaldanud mitme Rakke kandiga seotud tuntud isiku kohta materjale ning küllaltki palju leidub infot ka Väike-Maarja valla kodulehel. “Sooja tunde tekitas tõdemine, et leidub maaomanikke, kes hoolivad kultuuripärandist oma krundil. Kiitust väärib Ao külas Faehlmanni sünnikoha korrashoid ja ligipääsu tagamine külastajatele,” lisas ta.