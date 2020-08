Rakke muuseum lahkub koolihoonest

Hiljuti toimunud Rakke päeval külastas koduloomuuseumi palju inimesi. Kuna kohalikel on teadmine, et muuseum kolib ära ning kunagine koolimaja suure tõenäosusega lammutatakse, kasutati agaralt veel võimalust ka mujal majas ringi vaadata ning meenutada endisi aegu.

Rakke asula südames paikneval hoonel, mida praegu eelkõige muuseumi ja endise õpilaskoduna tuntakse, on tänavu juubel. Nimelt valmis see 90 aastat tagasi, 1930. aastal, ning toona uus ja moodne koolimaja avati 5. oktoobril.

Esialgu oli tookordse kuueklassilise kooli õpilaste arv väike ning majas jagus ruumi muukski kui õppetööks, näiteks paiknes seal õpetaja korter, aga õppurite hulk hakkas peagi kasvama. 1957. aastal muudeti kool keskkooliks, tunnid toimusid kahes vahetuses ning valitses ruumipuudus. Nii ehitati teisele poole teed uus koolimaja, mis valmis 1960. aastal, ja umbes 360 toonast õpilast sai paremad õppetingimused.

Kasutust leidis endiselt aga ka vana koolimaja – seal avati internaat. Rakke keskkooli (praegu tegutseb Rakkes põhikool) vilistlane, kes lõpetas kooli samal aastal kui Eesti taasiseseisvus, meenutas, et kuigi üldiselt toimus kogu õppetöö praeguses koolihoones, viidi vahepeal vanasse majja üle esimene klass. “Siis eksperimenteeriti kuueaastaselt kooli minekuga ning esimese klassi lapsed pidid päeval magama,” jutustas ta.

Teine Rakke inimene jagas mälestust, kuidas ta internaadis sõpradel külas käis ja oleks vahel isegi tahtnud väljaspool kodu ööbida, kuid ei saanud. Õpilaskodu tegevus lõppes kuus aastat tagasi.

Internaadihoone pööningukorrusel, mida nüüd pole küll aastaid üldse kasutatud, avati 1960-ndatel õpetaja ja koduloouurija Helmut Joonuksi eestvõttel koolimuuseum, mis oli omal ajal üks rikkalikuma ekspositsiooniga koolimuuseume Eestis. Kui aga Helmut Joonuks 1970. aastate alguses Rakkest lahkus, jäi muuseumitöö ja museaalide kogumine hooletusse. Muuseumi avas uuesti Rakke Valla Hariduse Selts sama hoone esimesel korrusel tookord vast remonditud ruumides kakskümmend aastat tagasi.

Halvas olukorras hoone uuendamine läheks väga kulukaks. Samas on hoone kasutus vähene: kahekorruselises puumajas tegutseb ainult muuseum.

Rakke Valla Hariduse Seltsi juhatuse liige Malle Mattisen rääkis, et koduloomuuseum peab ümber kolima seetõttu, et Väike-Maarja vald soovib hoone tühjaks saada.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla tõdes, et hoone on halvas olukorras ning selle uuendamine läheks väga kulukaks. Samas on hoone kasutus vähene: kahekorruselises puumajas tegutseb ainult muuseum. “Valla funktsioonide jaoks pole seda hoonet vaja,” märkis Kesküla, kes lisas, et küll on ka valla jaoks oluline muuseumi saatus.

Vallajuhi sõnul toimus valla esindajate ning Rakke haridusseltsi eestvedajate koosolek, kus tuleviku üle aru peeti. “Pakkusime neile paremaid ruume,” märkis Kesküla. Malle Mattisen kinnitas nõupidamise toimumist. Praeguse kokkuleppe järgi kolitakse muuseumi eksponaadid septembri lõpuks ümber noortekeskuse hoone teisele korrusele. Kui Kesküla sõnas, et sellise ettepaneku tegid haridusseltsi liikmed ise, siis Malle Mattiseni sõnul palju valikuid polnud. Laual oli kaks peamist varianti: kas noortekeskuse hoone või kultuurikeskus, kus käib ümberehitus. “Peame koostöös mõistliku lahenduse leidma ning ütlesin tõesti, et noortekeskuse hoone ehk polegi paha variant,” lausus Mattisen. Maie Mattiseni ütlusel mõistab ta, et vallal on keeruline suurt hoonet ülal pidada. Kuid lisaks sellele, et haridusseltsi hallatav muuseum on nendes ruumides tegutsenud juba kaks aastakümmet, on ajalooline hoone kohalikele suure emotsionaalse tähtsusega. “Seepärast soovime mõistmist ja empaatiavõimet,” kõneles Mattisen, kes avaldas lootust, et juhul kui hoone lammutatakse, saab kohalik rahvas sellega väärikalt hüvasti jätta.

Kõige tõsisemalt on vaetud hoone lammutamise kava, kuid Indrek Kesküla sõnul mingit konkreetset otsust veel tehtud ei ole. Kesküla ütles, et teemat arutatakse komisjonides ja volikogus ning asi võib olla selgem septembri keskpaigaks. Arutusel on ka võimalus proovida hoonet müüa.