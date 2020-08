Metsa üle avaldatakse meelt 24 kohas

Üle-eestilisele metsameeleavaldusele on oodatud kõik loodusest hoolijad, et nõuda poliitikutelt otsustusprotsessides metsa nelja väärtuse - ökoloogilise, majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise – objektiivset arvestamist.

​Lääne-Virumaal on meeleavalduse algus Tammiku külas parkmetsa kõrval Mõisamaa teel ja lõpp Emumäe vaatetorni juures ning vajalik oma transport nende vahel. Teemaks on intensiisve metsamajandamise tagajärjed, korilus, loodusturism.

Meeleavaldusega tähistatakse tagantjärgele rahvusvahelist metsade päeva (21.03.), et panna alus elujõulise looduskeskkonna eest seisvate inimeste ja organisatsioonide võrgustikule ning näidata Riigikogu ja valitsuse liikmetele, et Eesti inimeste jaoks on mets oluline ökoloogiline jakultuuriline kooslus, mida tuleb hoida ja kaitsta ning heaperemehelikult majandada. Aastate jooksul on teadlased, riigikontroll, kodanikuühendused ja huvigrupid osutanud sellele, et Eesti metsi majandatakse viisil, mis ohustab looduse mitmekesisust, riivab inimeste õiglustunnet ja vähendab meie tulevast heaolu.