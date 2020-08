Kui truu suleline või karvane kaaslane sureb ...

Inimeste puhul on lihtne – kas lahkunu oli ise avaldanud soovi oma matuse kohta või otsustavad selle korraldamise üle lähedased. Üks võimalus, ja tundub, et seda kasutatakse järjest enam, on tuhastamine. Krematooriumis. Aga pereliige pole mitte ainult inimene, vaid selleks võib olla loom, isegi lind või kala. Ka neile on mõeldud. Üks väikeloomade krematoorium asub Tallinnas Raba tänaval.