Metsamajandamise konkursi teine koht tuli Lääne-Virumaale

Metsamajandajate konkursi teise koha sai Johannes Nirgi Lääne-Virumaalt. Esikoht läks Pärnumaale ja kolmanda koha pälvis tartumaalane. Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa ütles, et tänavune konkurss näitas meile, kui erinevaid tegevusi Eesti erametsaomanikud oma metsades teevad ning kui mitmekesist majandamist siin-seal võib kohata.

"Parimaks metsamajandajaks võib saada igaüks, kes oma metsaomandi eest südamega hoolt kannab," lausus hindamiskomisjoni kuulunud Aira Toss, kes on veendunud, et Eesti erametsad on heades kätes.