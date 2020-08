Kadrinas toimusid hariduskogu mõttetalgud

Päeva esimene pool oli pühendatud mõtte- ja rühmatööle. „Teie olete täna siin, te olete patrioodid. Te räägite kaasa ja see on väga oluline,“ kiitis moderaator Aivar Soe kõiki kohal viibijaid. Soe eestvedamisel toimusid aktiivsed ajurünnakud, mille käigus hoiti fookust ning pakuti välja huvitavaid ideid kolmeks erinevaks starteegiliseks arengusuunaks. Mõttetalgud viidi läbi tegevusmudeli meetodil, mis võimaldab pakkuda rohkelt häid ideid arenguks, analüüsida, valida tunnused ideede hindamiseks, uurida ja hinnata pakutud ideid.

Hariduskogu tegevuse eesmärk on konstruktiivsete arutelude kaudu leida Kadrina kogukonna enamust rahuldav konsensus Kadrina Keskkooli arengu küsimuses, kaasates selleks kõiki asjasse puutuvaid osapooli. "Meile teadaolevalt pole kuskil valdades sellist arutelu varem tehtud," ütles idee algataja Madis Viise, kes arvas, et teised võiksid eeskuju võtta. Kadrina Hariduskogu loomise idee ajendiks oli 25.jaanuaril toimunud valla hariduskonverents „Kadrina 2030 – millist kooli me tahame?“