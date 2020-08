Esimese seitsme kuuga on sündinud 7777 last

Rahvastikuminister Riina Solman kommenteeris sündide arvu, öeldes, et juuli rõõmustas sündide suure arvuga. "Juuli on selle aasta kõige lasterohkem kuu, mil sündis 76 last rohkem kui juunis. Kokku on aasta esimese seitsme kuuga sündinud 7777 last," ütles Solman. Ta lisas, et loodab augustikuust lausa selle aasta rekordikuud.