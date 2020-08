Rakvere rallisõitja vahetab autot ja paarimeest

Roland Poomi sõnul on viimasel ajal tulnud igal rallil millegi uuega kohanema: kas siis uue auto või uue ralliga. "Selles mõttes ei ole midagi uut, et taas meie projektis on uus lüli. Ma tean, et Erik on suurte kogemustega, seega muretsemiseks põhjust pole. Eks veidi harjumist on ikka vaja," märkis rallisõitja.