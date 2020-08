Metsameeleavaldusel räägiti mõistlikust metsamajandamisest

Liikuva meeleavalduse käigus näitas MTÜ Päästame Eesti Metsad asutaja Liina Steinberg, milline on metsa ja raiealade olukord tema armsas kodukülas. Mõisamaa tee äärde jääv maastik on kurvaks tegev õpikunäide sellest, milline näeb välja metsamaa, kui seda on majandatud intensiivselt ja hetkekasule suunatult, tuleviku arvelt. Seal on koristamata tormimurrud ehk tulevased üraskikolded, rikutud veerežiim, metsamasinate poolt kriibitud tammepuud, sügavad roopad ja lageraiete tõttu häviv vääriselupaik.

"Kui ma kevadel sarnaselt paljudele teistele peredele linnast maakodusse kolisin ja oma tuttavale metsateele jalutama läksin, sain ma šoki. 3/4 metsast on mitmesuguseid metsamajanduslikke vigu tehes maha raiutud. Leinan seda kadunud metsa siiani. Raiesmikel kasvavad ravim- ja maitsetaimed on sealjuures väikeseks lohutuseks, rääkis Liina Steinberg, kes on tõlk, loodusgiid ja -fotograaf ning lias, et oma pere põlist talumetsa, mida on temani jõudnud 15 ha lähiajal ei plaanita majandada. Pakutakse omalt poolt väikestki pelgupaika lindudele, loomadele ja taimedele, kes aina suurenevatel raiesmikel ellu ei jää.