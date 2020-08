Punase Risti Lääne-Virumaa Selts kogunes koolitusele

"Kuna vahepeal ei lasknud eriolukord koguneda, aktiivsem tegevus viibis," rääkis EPR-i Lääne-Virumaa Seltsi sekretär Katrin Nõlvak ja lisas, et need, kes pühapäevase koolituse läbisid, saavad järgmiseks esmaabikoolitusi ning tulevikus on võimalik valida suunda, näiteks otsingumeeskonnas. Ta lisas, et EPR-i Lääne-Virumaa Selts võtab hea meelega vastu uusi liikmeid, kes on huvitatud inimeste aitamisest ja heategevusest.