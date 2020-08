Tarvas toob ookeani tagant Eestisse tuttava töömesilase

Kui lepingupunktid on korvpallur ja klubi põhjalikult läbi arutanud, siis omaette proovikivi pakub segasevõitu olukord reisimisel, sest koroonaviiruse levik seab jätkuvalt piiranguid.

"Olukord on huvitav, sest järjest rohkem lisandub nimekirja riike, kust saabujad peavad minema kaheks nädalaks karantiini," kõneles Tarva meeskonna mänedžer Arnu Lippasaar. "Devin pani allkirja lepingule alla, aga nüüd on nuputamist, kuidas me ta siia saame. Päris põnev situatsioon, sest asjad muutuvad pidevalt ja tuleb jälgida, kas, millisest kandist ja kuhu üldse lennukid tulevad."