Juhtkiri: ühe reegli mitu tõlgendust

Lugu lõpetatud, probleemi pole! Kuigi lihtinimese arusaam võib olla teistsugune – fotod ja videod näitavad suurt rahvamassi lava ees –, on just terviseamet see, kes praegusel ajal keelab ja käsib, ütleb ning otsustab. Ja vastu ka nagu ei söanda vaielda – jääme pärast veel viiruse uues vallapäästmises või majanduskatastroofi põhjustamises süüdi.

Tegelikult ikka vaidleme küll. Tunnustame terviseameti tublit tööd – Eestis on kõigest hoolimata olukord kontrolli all – ja samas küsime: ega te seal ametis nüüd oma positsiooni pole hakanud ära kasutama? Miks Eestis kehtib kaksikmoraal, miks reeglid pole kõikjal ühesugused, miks teete populistlikke otsuseid?

Sellise totruseni, nagu on jalgpalli Meistrite liiga korralduses, pole me veel jõudnud. Nimelt on varumeeste pingil istuval sportlasel ees kaitsemask, aga paari minuti pärast kalpsab ta platsile, ja loomulikult ilma maskita. Aga ega palju pole puudu ka: mis mõttes on Tartus enne kella 23 müüdud alkohol viiruse mõistes ohutu, aga pärast seda müüdud ohtlik? Miks Lõuna-Eesti metsade vahele lubatakse rallit vaatama 1600 inimest, aga paar nädalat hiljem Rally Estoniale 16 000? Miks võistlustele saabuvatele rallisportlastele tehakse karantiinireeglites erandeid, aga paar välismaalt koju saabunud Eesti jalgratturit pidid võistlemise asemel karantiinis istuma?

Sellise totruseni, nagu on jalgpalli Meistrite liiga korralduses, pole me veel jõudnud. Nimelt on varumeeste pingil istuval sportlasel ees kaitsemask, aga paari minuti pärast kalpsab ta platsile, ja loomulikult ilma maskita.

Meil on viirusega seotud reeglitele tekkinud juba mitu tõlgendust. Tulenevad need ainult üllast ideest mitte hävitada majandust või toimib juba mingi onupojapoliitika, kus tutvused (me ei kahtlusta veel korruptsiooni) aitavad reegleid leevendada?