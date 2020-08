Laias laastus tähendab hoonestusõiguse omandamine seda, et suhteliselt krõbeda hinna eest, sel korral on see 550 000 eurot, omandab ostja õiguse anda üürile pankrotis oleva Targa Maja ruumid kuni 2025. aasta lõpuni või siis kasutada neid ruume ise. Pärast nimetatud tärminit hakkavad need ruumid vastavalt lepingule kuuluma Rakvere linnale.