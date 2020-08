Porkuni paemuuseumi juht Triin Yerlikaya ütles, et külastajaid käis rohkemgi, kui nad oodata olid osanud – umbes 1200. “Ilmselt mõjus suuresti asjaolu, et osalesime külastusmängus esimest korda ning Porkuni mõis on olnud pikalt üldse inimestele suletud. Eriti suurt huvi tundsid endised õpilased ja õpetajad,” rääkis Yerlikaya. Viimastel külastusmängu päevadel, 8. ja 9. augustil, toimusid ka kaks erilisemat ringkäiku, mis lõppesid mälestuste rääkimisega. Lugusid jagasid teistega Porkuniga seotud inimesed, kel on isiklikke kokkupuuteid mõisahoone ja seal tegutsenud kooliga.